Bobina da 400 chili sul piede: infortunio sul lavoro nell'Alta Padovana

Non si ferma la scia degli infortuni sul lavoro: alla lunga lista si aggiunge quello avvenuto in un'azienda metalmeccanica dell'Alta specializzata nella produzione di fili per saldatura.

Infortunio sul lavoro

È successo all'Italfil, in via dell'Industria a Gazzo: C.C., operaio 41enne di origini romene, stava lavorando all'interno dello stabile quando una bobina di filo di rame del peso di 400 chilogrammi gli è caduta sul piede, fratturandoglielo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale in ambulanza: sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.