Infortunio sul lavoro: travolto e schiacciato dai bancali, si rompe la schiena

Paura a Onara, frazione di Tombolo, dove un camionista meranese è stato travolto dalla merce che stava scaricando. É ricoverato con una seria frattura alla schiena.

L'incidente

Nella tarda mattinata di martedì il 53enne, nato in Austria ma residente in provincia di Bolzano, è arrivato nel piazzale della ditta Celenit, specializzata nella produzione di isolanti naturali. Doveva scaricare alcuni bancali carichi di pannelli in lana di roccia dal camion dell'azienda svizzera Eberle Transport quando qualcosa è andato storto. Rimuovendo la merce, è stato travolto dalla caduta di un pesante pallet che lo ha schiacciato.

La prognosi

I presenti lo hanno soccorso immediatamente, allertando i sanitari che lo hanno liberato, stabilizzato e portato d'urgenza all'ospedale di Camposampiero. 40 giorni la prognosi dei medici dopo gli accertamenti che hanno riscontrato la frattura di una vertebra e che poteva costargli molto caro. In via Bellinghiera sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal dell'Alta Padovana, come da prassi, per tutti gli accertamenti del caso.