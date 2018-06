Resta con la mano schiacciata nella pressa della sua azienda: titolare elitrasportato

Stava pulendo una pressa idraulica nella sua azienda di Cittadella quando è rimasto schiacciato con la mano destra nella macchina. Infortunio sul lavoro giovedì mattina per un uomo del posto di 64 anni, titolare di una ditta di via Vegra.

I soccorsi

L’uomo è stato immediatamente soccorso: da Padova si alzato l’elicottero che l’ha trasportato al nosocomio euganeo dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica fortunatamente non in pericolo di vita. I medici gli hanno curato la mano rimasta profondamente lesionata dallo schiacciamento. I tecnici dello Spisal di Camposampiero sono intervenuti per fare le valutazioni.