Scivola dal camion e cade a terra: autotrasportore in prognosi riservata

Un autotraspotore, lunedì, durante le operazioni di scarico di materiale edile in un cantiere del luogo, è scivolato sbattendo violentemente la testa al suolo, in via Tempera a Montagnana.

FERITO.

L'uomo, un 42enne della provincia di Brindisi, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Monselice. L'autostraportatore è stato trattetenuto al nosocomio in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal e i carabinieri di Montagnana.