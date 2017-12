Sale sui bancali, perde l'equilibrio e fa un volo di due metri: 60enne in prognosi riservata

Infortunio sul lavoro venerdì mattina, poco prima delle 11, a Massanzago, in via dell'Artigianato.

PROGNOSI RISERVATA.

Il titolare della ditta Moretto spa, 60enne, è salito su dei bancali ad un'altezza di due metri e, per cause in corso di accertamento, è finito a terra battendo violentemente il capo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i tecnici dello Spisal. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.