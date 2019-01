Tragedia sul lavoro: investito dal collega, muore dopo la disperata corsa all'ospedale

Notizia in aggiornamento

Gravissimo infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì in provincia. Un operaio di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato accidentalmente investito da un collega.

La vicenda

Il dramma si è consumato in pochi minuti attorno alle 14. Nel piazzale esterno della ditta di Selvazzano il dipendente stava scaricando del materiale da un camion fermo. All'improvviso è stato investito da un altro mezzo pesante in fase di manovra, guidato da un giovane collega.

Soccorsi disperati

Immediati i soccorsi da parte dei dipendenti: l'ambulanza in pochi minuti è arrivata sul posto, ha stabilizzato la vittima ed è partita alla volta dell'ospedale cittadino. Una corsa contro il tempo, purtroppo inutile, perchè il 56enne è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite. In ditta sono arrivati i carabinieri insieme al personale dello Spisal, per effettuare i rilievi e accertare la dinamica del tragico incidente.

Dati drammatici

Pochi giorni fa sono usciti i dati ufficiali in merito a decessi e infortuni sul posto di lavoro, pubblicati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega. Padova è la seconda provincia veneta in cui si muore di più, con 113 morti nei primi undici mesi del 2018 rispetto agli 84 dell'anno precedente. Tredicimila gli infortuni in provincia.