Lavoro, la "Fase 2" si apre con un doppio infortunio nelle aziende della zona Industriale

Due infortuni sul lavoro hanno macchiato la ripresa della maggior parte delle attività economiche con l'avvio della "Fase 2" dell'emergenza sanitaria. In entrambi i casi le vittime hanno riportato ferite di lieve entità.

Lunedì

Il primo episodio risale a lunedì mattina quando, poco prima delle 9, una pattuglia della Squadra volante è intervenuta nella sede di una ditta che si occupa di materiali elettrici in riviera Maestri del Lavoro. Qualche minuto prima un dipendente di 55 anni originario di Sant’Angelo di Piove di Sacco era rimasto ferito alle gambe svolgendo alcune mansioni. Immediatamente soccorso dagli altri presenti, è poi stato affidato al personale medico del Suem per le medicazioni del caso. In azienda la polizia ha svolto i rilievi per ricostruire nei dettagli l'accaduto.

Martedì

Lo stesso compito è toccato agli agenti anche all'alba di martedì. Un nuovo infortunio sul lavoro si è verificato alle 6 all'interno del mercato ortofrutticolo di corso Stati Uniti ai danni di un 63enne, operaio di Solesino dipendente di una delle aziende con sede al Maap. L'uomo si era ferito durante l'utilizzo di un carrello elevatore e sul posto è stato fatto intervenire il Suem che a sua volta ha allertato il 113.