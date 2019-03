Travolta dal carrello guidato dal collega, infortunio sul lavoro per una giovane operaia

L'infortunio, l'ottavo nel padovano da inizio anno, è avvenuto attorno alle 20 di ieri sera all'interno dei locali della ditta Zoccarato Snc di Campodarsego, specializzata nei servizi di verniciatura industriale.

L'incidente

A restare ferita è un'operaia ventiquattrenne originaria della Colombia. Durante il turno di lavoro, mentre svolgeva le abituali mansioni, è stata urtata per errore da un carrello elevatore guidato da un collega che l'ha fatta rovinare a terra. Immediatamente soccorsa prima dal personale della ditta e subito dopo dai sanitari del 118, la ragazza è stata portata al pronto soccorso di Camposampiero. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: nonostante l'impatto e la caduta la donna ha riportato solo alcune contusioni non gravi. Medicata e dimessa, nel giro di una settimana si rimetterà completamente.

Gli accertamenti

Nella sede di via Frattina sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per effettuare i rilievi del caso e determinare la causa dell'incidente. Dai riscontri emergerebbe la totale accidentalità dell'infortunio, provocato probabilmente da una distrazione e non da un eventuale mancanza nel rispetto delle norme di sicurezza aziendali.