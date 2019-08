Operaio travolto dalle travi d'acciaio: soccorso dai colleghi sul posto di lavoro

Ancora un grave incidente ai danni di un lavoratore. Ancora una volta nell'Alta Padovana, dove si sono consumati tutti gli episodi simili degli ultimi mesi. Stavolta è successo a Camposampiero e a farne le spese è stato un 43enne di origine senegalese che abita in paese.

L'infortunio

L'uomo mercoledì mattina ha iniziato come di consueto il suo turno alla Wlf Srl di via dell'Industria, dove è assunto e lavora alle verniciature industriali. Alle 9.15 stava issando alcune travi d'acciaio su un telaio sospeso quando all'improvviso una delle barre, lunga tre metri e pesante 50 chili, si è sganciata da supporto e lo ha colpito al torso. L'operaio è stramazzato a terra e i colleghi sono subito accorsi richiamati dal frastuono. Liberato, è poi stato affidato a un'ambulanza che lo ha trasferito al pronto soccorso di Camposampiero.

La diagnosi

Gli è stata riscontrata una profonda contusione al collo e alla spalla destra, colpiti dal metallo. L'iniziale prognosi è stata di 20 giorni, ma l'uomo è stato trattenuto per ulteriori esami. In ditta sono invece intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal, per effettuare un sopralluogo e ricostruire la dinamica dell'incidente. Starà a loro capire se si sia verificato per un errore umano o per qualche mancanza nelle norme di sicurezza.