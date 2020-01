Operaio schiacciato dal camion fuori controllo, ancora un infortunio sul lavoro

Ancora un infortunio sul lavoro nella provincia padovana, il terzo da inizio anno in un elenco che include anche il drammatico decesso del 56enne Gabriele Carraro di Legnaro. E a Legnaro si è verificato l'ultimo episodio in ordine di tempo, ai danni di un 47enne.

L'infortunio

La vittima è un operaio di origine marocchina ma da tempo residente in zona, impiegato all'interno di un'azienda florovivaistica con sede lungo la statale 516. Mercoledì l'uomo si trovava nel cortile esterno della sede quando inavvertitamente si è visto schiacciare da un mezzo pesante. Il veicolo era parcheggiato ma per causa in corso di accertamento i freni non hanno garantito la presa sul terreno facendolo muovere privo di controllo. Il 47enne si è così trovato con gli arti inferiori parzialmente schiacciati ed è stato trasferito all'ospedale di Padova dall'ambulanza prontamente allertata dagli altri presenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per raccogliere le testimonianze ed eseguire i rilievi del caso.