Il bancale da un quintale cade dal muletto e lo investe in pieno: nuovo infortunio sul lavoro

Poteva andargli decisamente peggio: un 42enne ha riportato un infortunio sul lavoro in seguito alla caduta di un bancale.

L'infortunio sul lavoro

È successo nella mattinata di lunedì 2 settmebre in via Decime a Tombolo: i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso la ditta "Hotform" - che si occupa di stampaggio materiali termoplastici - in quanto intorno alle ore 8 un dipendente a bordo di muletto, nel sollevare un bancale carico di fogli di cartone del peso di circa un quintale (verosimilmente agganciato in malo modo), è stato investito dal materiale, precipitato improvvisamente al suolo. Prontamente soccorso e trasportato all'ospedale di Cittadella, ha subito una lussazione alla spalla destra.