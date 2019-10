Operaio rimane incastrato con la mano nella macchina: grave infortunio per un 40enne

Ennesimo infortunio sul lavoro in una ditta padovana. I carabinieri di Carmignano di Brenta sono intervenuti nella mattinata di martedì alla ditta O.R.V. di via Postumia a Carmignano, un'azienda che realizza tessuto e ovatte in poliestere, dove un operaio si era appena infortunato gravemente a una mano.

Soccorsi e trasporto in ospedale

L'incidente si è verificato poco prima delle 7 qunado M.P.D., classe 1980, nato in Romania ma residente a San Pietro in Gu durante la manutenzione a un macchinario per la produzione del tessuto è rimasto incastrato con la mano sinistra. Nell'incidente l'uomo ha riportato un'ustione di terzo grado: prontamente soccorso prima dai colleghi e poi dai sanitari del Suem, è stato ricoverato al centro grandi ustionati di Padova in prognosi riservata. Fortunatamente l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno eseguito tutte le verifiche insieme ai tecnici dello Spisa.