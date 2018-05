Braccio sfregiato nella porta a vetri in frantumi: operaio ferito sul posto di lavoro

Torna sul Padovano l'ombra degli incidenti sul lavoro, a cui stavolta si aggiunge quella di strutture e attrezzature vetuste e poco affidabili all'interno delle aziende.

L'infortunio

A farne le spese giovedì pomeriggio è stato un 25enne di Camponogara, dipendente della ditta Favero Antonio nella zona industriale di Padova. L'uomo stava spostando del materiale da un reparto all'altro e nel tragitto ha cercato di passare attraverso una vecchia porta, appoggiandosi con una mano sul vetro e facendo leva per aprirlo. All'improvviso la sottile lastra ha ceduto e il braccio del giovane è stato investito dai frammenti del vetro rotto, che gli hanno causato un profondo taglio all'avambraccio.

Le verifiche

Subito soccorso dai colleghi, del ferito si sono poi presi cura i sanitari del 118, arrivati sul posto dopo pochi minuti. Nel frattempo sono stati allertati anche i carabinieri di Noventa Padovana che hanno cominciato i rilievi e le indagini per definire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità di terzi. L'operaio è stato portato al pronto soccorso di Padova, dove è stato trattenuto in area verde per essere medicato.