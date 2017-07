Infortunio sul lavoro, scivolano durante la manutenzione e fanno un volo di 3 metri

Lunedì mattina, intorno alle 11, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in Riviera Francia a Padova per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto due operai veneziani che stavano facendo manutenzione ad un carro ponte.

L'INCIDENTE. Per cause in corso di accertamento, le funi di sostegno del carro si sono allentate facendo piegare la struttura e catapultando a terra i due operai. Un volo di circa tre metri per i due dipendenti, un 37enne residente a Camponogara (Venezia) e un 43enne di Cavarzere (Venezia).

SOCCORSI. I due sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasferiti d'urgenza all'ospedale di Padova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal.