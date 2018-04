Infortunio sul lavoro: esplode un contenitore di solvente, ferito un operaio 44enne

Infortunio sul lavoro lunedì mattina in via dell’Industria 56, alla ditta farmaceutica Lumbe. Un dipendente di origini laziali di 44 anni è stato investito da alcuni spruzzi di un solvente mentre stava aprendo un fusto del peso di 100 chilogrammi.

Ospedale

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e l’auto medica: per l’uomo è stato necessario il trasporto in ospedale dove è stato ricoverato in area verde: fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. A causare la fuoriuscita una variazione di temperatura avvenuta tra il riempimento del contenitore e l’apertura. I colleghi che l'hanno aiutato sono stati fatti spogliare e messi sotto la doccia come da protocollo di sicurezza sul lavoro.