Grave infortunio sul lavoro nell'Alta: operaio resta schiacciato tra i cingoli di un escavatore

Grave infortunio sul lavoro martedì pomeriggio a Carmignano di Brenta dove un operaio che stava lavorando alla realizzazione di una pista ciclabile è rimasto schiacciato tra i cingoli e la motrice di un escavatore.

ELISOCCORSO

L’uomo, un 47enne residente a Fontaniva e che lavora per conto della ditta Grosselle Costruzioni che ha sede nel comune dell’Alta, è stato subito soccorso dai colleghi: sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem che l’ha caricato e trasportato all’ospedale di Padova dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal per i rilevamenti sul sinistro.