Acquazzone improvviso, il carro per la raccolta delle mele si ribalta e ferisce gravemente una donna

Erano impegnate nella raccolta delle mele quando un violento temporale si è abbattuto nella zona, rendendo il terreno scivoloso. Due donne che stavano utilizzando un carro per la raccolta della frutta sono state tradite dalla terra bagnata e hanno avuto un grave incidente all'interno dell'azienda agricola "Fratelli Sprafico" di Sant'Urbano nella Bassa.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione e dal personale dello Spisal una donna di cinquanta anni residente a Piacenza D'Adige, bracciante agricolo, era in piedi sul prendellinno del carro per la raccolta mele dove alla guida c'era una collega di 30 anni. Visto il violento acquazzone quest'ultima stava tornando verso un capannone per cercare riparo quando è accaduto l'incidente. Per il terreno viscido la trentenne ha perso il controllo del mezzo che è finito dentro a una canaletta, ribaltandosi e schiacciando parzialmente la più anziana delle due lavoratrici.

Prognosi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato la malcapitata e l'hanno trasportata in codice rosso al Madre Teresa di Calcutta a Schiavonia dov'è entrata in prognosi riservata non in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire tutte le responsabilità.