Sale sul tetto per un sopralluogo ma la parete cede: 27enne fa un volo di sei metri

Il titolare di una ditta individuale, salito sul tetto di un'abitazione per vedere i danni causati dal maltempo, ha attraversato una parete di vetro-cemento che ha ceduto. Inevitabile il tonfo a terra dopo un volo di sei metri. È successo venerdì mattina a Santa Giustina in Colle, in via San Pio X.

FERITO. Il giovane imprenditore è stato portato in ospedale con elisoccorso del Suem 118 per fratture multiple. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.