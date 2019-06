Infortunio a scuola: dito rotto per la bidella

Un infortunio sul lavoro ha coinvolto una bidella in servizio alla scuola media Cardinale Agostini di San Martino di Lupari.

L'incidente

Nel pomeriggio di mercoledì la donna, 55 anni, si trovava all'interno dell'istituto di via Firenze per svolgere delle pulizie dopo la fine dell'anno scolastico. Stava lavando i vetri di alcune finestre, quando uno dei supporti ha ceduto facendole finire un infisso contro il braccio destro. Lamentando forti dolori alla mano la donna è stata trasferita al pronto soccorso di Cittadella, dove le hanno riscontrato la rottura di un dito. Dopo le medicazioni del caso è stata dimessa con una prognosi di 35 giorni. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i carabinieri per determinare le cause dell'incidente.