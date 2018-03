Infortunio sul lavoro: operaio resta incastrato sotto alla pressa, per lui diverse fratture

Ancora un caso di incidente durante l'orario di lavoro con un dipendente rimasto ferito. L'uomo è stato portato in ospedale dove gli sono stati dati 40 giorni di prognosi.

L'incidente

Nella giornata di mercoledì all'interno dei locali della filiale di Grafica Veneta a Trebaseleghe si è verificato un incidente ai danni di uno degli operai impiegati nella ditta. L'operatore, durante le consuete manovre di spostamento dei materiali in lavorazione, ha messo per errore una mano sotto a una delle presse, rimanendo incastrato nel macchinario per diversi minuti.

I soccorsi

L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato i sanitari e le forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai carabinieri di Trebaseleghe, è arrivato anche il personale dello Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) per accertamenti. I soccorritori, dopo aver liberato l'operaio, lo hanno trasportato all'ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse fratture alla mano. Se la caverà nel giro di 40 giorni.