Campodarsego, incidente sul lavoro: operaio si amputa una falange con il trapano

Venerdì si è verificato un incidente sul lavoro in una ditta che si occupa di meccanica di precisione, con sede in via Arzari a Campodarsego.

L'INFORTUNIO.

Un operaio di origini rumene, 33enne, residente a San Giorgio delle Pertiche (Padova) si è tagliato una falange di un dito mentre stava lavorando con un trapano a colonna. Sul posto il personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.