Zona industiale, infortunio sul lavoro: operaio viene colpito alla testa da un'asta

Infortunio sul lavoro alla ditta Bartolini in via della Navigazione interna, in Zona industriale a Padova. Un autista, di 56 anni, residente nel Veneziano, ha riportato un trauma cranico lieve ed è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. E' accaduto giovedì mattina, poco prima delle 8.

IL FATTO. L'uomo stava scaricando dei pacchi dal camion quando, all'improvviso, è stato colpito alla testa da un'asta.