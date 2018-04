Infortunio sul lavoro: dito amputato nella pressa, operaio finisce in ospedale

Brutto incidente venerdì mattina in una ditta di idraulica e lattoneria di Rubano. La vittima si è procurata una profonda ferita alla mano sinistra durante le consuete operazioni di lavoro.

L'infortunio

Un dipendente si è infortunato lavorando a uno dei macchinari all'interno dell'azienda Pepato & Savioli, specializzata nell'installazione e riparazione di impianti idraulici con sede nella zona industriale di Rubano. Il 38enne residente a Mestrino stava effettuando dei lavori su una pressa industriale quando all'improvviso è rimasto incastrato, amputandosi la falange del pollice della mano sinistra.

Il ricovero

L'operaio è stato immediatamente soccorso dai colleghi e dai due titolari che hanno allertato il 118 e le forze dell'ordine. Dopo averlo liberato i sanitari lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Padova, dove è stato ricoverato in codice giallo. I carabinieri di Selvazzano stanno effettuando i rilievi del caso per accertare le cause e la dinamica dell'incidente.