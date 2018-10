Una disattenzione e il trattore gli spappola la mano: corsa in elicottero per salvare il titolare

Notizia in aggiornamento

Un incidente che ricorda in modo impressionante quello accaduto solo dieci giorni fa. Un uomo ha una seria ferita alla mano ed è stato portato d'urgenza all'ospedale.

La dinamica

Stesso comune, stesso tipo di azienda, stessa tipologia di vittima. É il terzo infortunio in un mese a Candiana e il terzo in un'azienda agricola nel Padovano in meno di tre settimane. Ancora una volta a rimanere gravemente ferito è il titolare della ditta, un 57enne del posto che alle 17.30 di venerdì 5 ottobre stava falciando l'erba a bordo di un trattore. Un attimo di distrazione e la mano sinistra è finita fra le lame.

I soccorsi

Subito soccorso, è stato imbarellato dai sanitari e caricato sull'elicottero che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono serie e, anche se non è in pericolo di vita, i medici sperano di scongiurare il rischio dell'amputazione. Nell'azienda agricola di via Valli Cesure spetterà ora alle forze dell'ordine far luce sull'accaduto e capire le cause del drammatico incidente.