Si schianta su un'impalcatura e sbatte la schiena: paura per un operaio ferito al lavoro

Un trauma toracico dovuto alla botta rimediata nello scontro tra il muletto e la parete: questo il referto del pronto soccorso dove è stato ricoverato l'operaio 44enne rimasto ferito nell'ennesimo infortunio sul posto di lavoro.

Il ferito

L'incidente è avvenuto nei locali della ditta Dac Distribuzione Alimentari Convivenze spa, nella frazione di Ronchi di Campanile. I.A., dipendente di una cooperativa bresciana e originario della Romania ma residente a Mira, stava facendo retromarcia a bordo di un muletto quando all'improvviso è finito addosso a un'impalcatura fissa. L'impatto, violento e inaspettato, ha fatto battere la schiena all'operaio contro la parete interna del mezzo, procurandogli un trauma toracico.

I soccorsi

L'uomo è stato soccorso dai colleghi, che hanno chiamato i carabinieri di Sarmeola giunti sul posto per i rilievi e i sanitari del 118. Il ferito è stato imbarellato e trasferito al pronto soccorso, dove è stato ricoverato in area rossa con codice giallo. Nel frattempo in viale delle Industrie è arrivato anche il personale dello Spisal per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e verificare se vi siano responsabilità di terzi.