Si schiaccia ventre e torace mentre sta lavorando: grave un operaio 43enne

Si è ferito gravemente mentre stava lavorando all'interno della ditta Alco.

INFORTUNIO

L'episodio lunedì mattina attorno alle 11 all'interno della ditta di via Venezia a Vigonza: l'uomo, un operaio 43enne, per cause in corso di accertamento, si è infortunato al torace e alle gambe, rimasti schiacciati. Immediata la chiamata agli uomini del Suem, ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal che hanno esaminato l'accaduto. Ricoverato in codice rosso, l'uomo non risulta in pericolo di vita.