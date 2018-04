Infortunio sul Monte Ceva, giovane donna portata a valle a braccia dai soccorritori

Una giovane escursionista è stata vittima di un infortunio in mattinata ed è stata recuperata da una squadra del soccorso alpino che l'ha portata fino all'ambulanza. La giovane è ora ricoverata ad Abano Terme.

La chiamata ai soccorsi

Attorno alle 10 della mattina di Pasquetta sul Monte Ceva, nel comune di Montegrotto Terme, alcuni escursionisti hanno allertato il 118 che a sua volta ha mobilitato il soccorso alpino per andare in aiuto di una giovane. La ragazza si trovava in compagnia di altre persone per un'escursione sui Colli, quando durante la camminata è scivolata procurandosi un probabile trauma a una gamba.

Il recupero

Impossibilitata a muoversi autonomamente, la donna è stata raggiunta da un gruppo di sette soccorritori del Cnsas che le hanno prestato le prime cure sul posto. L'escursionista è stata poi calata con la barella portantina per il primo tratto di strada, il più impervio, e in seguito trasportata a spalla lungo il sentiero. Nel giro di un'ora la squadra ha raggiunto la strada carrabile, dove la giovane è stata affidata all'ambulanza che già la attendeva e che l'ha presa in consegna per portarla al nosocomio di Abano Terme. É ancora sconosciuta la prognosi, ma le ferite riportate non sarebbero serie.