Cade dalla carrozzina mentre è in quarantena: anziano recuperato dai pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì mattina nella zona di Camin per prestare soccorso a un uomo anziano caduto al'interno della sua abitazione.

I soccorsi

A causa di alcuni pregressi problemi di mobilità, i parenti dello sfortunato non sono riusciti a rimetterlo in piedi e di conseguenza hanno chiesto l'aiuto dei pompieri. Trattandosi si una famiglia sottoposta a quarantena, i soccorritori prima di intervenire hanno attuato le misure di isolamento personale indossando apposite tute e maschere per scongiurare il rischio di contagio. Una volta dentro hanno recuperato l'uomo risistemandolo sulla carrozzina che usa per spostarsi. Terminato il soccorso si è poi passati alla fase di decontaminazione all'esterno dell'edificio. La vittima era in buona salute e pertanto non è stato necessario l'intervento di un'ambulanza.