Infortunio sul lavoro a Conselve: due operai all'ospedale, uno è in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro giovedì pomeriggio dopo l'ora di pranzo attorno alle 15.

L'INFORTUNIO

Secondo quanto si è appreso due operai, uno italiano e l'altro dell'Est Europa, si sono feriti durante alcune manovre all'interno di un'azienda di Conselve, la Mita. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che una carrucola, utilizzata per spostare materiali ferrosi, si sia staccata dalla sua sede e si sia rovesciata addosso ai due. Un operaio è apparso subito in gravi condizioni tanto che è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Padova dove si trova tuttora in prognosi riservata. Per l'altro dipendente le ferite sono risultate più lievi. E' stato trasportato nel nosocomio di Schiavonia dove si trova tuttora in cura. Sul posto oltre agli uomini del Suem e ai tecnici dello Spisal, che stanno esaminando i fatti, si sono portati i carabinieri.