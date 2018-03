Viene travolto dal cancello montato ma non fissato: fratture al cranio per un 74enne

Un incidente che poteva costargli molto caro: un uomo di 74 anni è stato travolto dal cancello della sua abitazione e ha riportato fratture al cranio e un trauma cranico.

La dinamica

È accaduto nel pomeriggio di mercoledì: i carabinieri di Cittadella sono intervenuti in via Viani in soccorso di C.V., 74enne di Tombolo, il quale è stato travolto dal cancello carraio scorrevole, che era stato montato ma non era ancora fissato. La cancellata si è dunque ribaltata contro di lui, bloccandolo in posizione obliqua contro il cofano del furgone aziendale. Soccorso e trasportato nel pronto soccorso locale, è stato ricoverato in osservazione in quanto gli sono stati riscontrati un trauma cranico e delle fratture al cranio.