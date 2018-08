L'ingegner Maiorana, Università di Padova: “Molto plausibilmente il crollo è avvenuto a livello della pila centrale"

E’ uscito nella serata del 14 con un post sulla sua pagina FB, il professor Carmelo Maiorana, per dare un contributo competente alla discussione senza freni nata dopo la sciagura del crollo del ponte Morandi a Genova. Ingegnere strutturista e Ordinario di Scienza delle Costruzioni all’Università di Padova, lo abbiamo raggiunto telefonicamente e lui, nonostante il Ferragosto, si è dimostrato molto disponibile. Cerchiamo quindi di capire cosa è accaduto e anche cosa ne pensa di quello che questa tragedia sta provocando a livello di dibattito.

Innocenti

“La prima cosa che colpisce - esordisce il professore - è la morte di questi innocenti, una tragedia inaccettabile. Lì ci passa gente tutti i giorni, non si può morire così”. Ieri non c’è stato un notiziario nel mondo che non si sia aperto con le immagini della catastrofe di Genova: “Che figura abbiamo fatto davanti al mondo? L’impresa italiana che è sempre stata un modello, cosa pensate che se ne dirà ora ?”. Perché succede un evento del genere ? "Per cosa ? - risponde con una domanda il professore, che poi chiarisce - Perché dimostriamo di non saper fare la manutenzione. Pensi che in Camerun la prima cosa che mi ha chiesto il Ministro dei Lavori Pubblici col quale interagisco da anni a livello istituzionale (cioè come Università di Padova) è se gli organizziamo corsi per la manutenzione. Noi italiani siamo molto richiesti per questo tipo di lavori e di consulenze, in tutto il mondo”.

Manutenzione

Parliamo della manutenzione allora. “Vorrei proprio sapere che tipo di interventi sono stati eseguiti, se il risultato è stato un crollo del genere. La manutenzione dovrebbe essere seguita anche da terzi e i dati dei rilievi dovrebbero essere resi pubblici. Per quanto riguarda le possibili cause apprendo dai media che si è pensato di attribuire la crisi al collasso di alcuni stralli. Mi rifiuto di pensare che ciò sia realmente avvenuto, cioè che abbiano perso capacità portante uno o più stralli, data l’ingente quantità di acciaio impiegata per realizzarli. Gli stralli si agganciano in una zona di calcestruzzo particolare, e se la crisi è avvenuta è stato lì, cosa che però ritengo improbabile. In ogni caso il motivo sarebbe sempre quello del degrado del calcestruzzo nella zona di ancoraggio”.

Stralli

Gli stralli sono cavi di acciaio intrecciati (trefoli) che vanno a formare un unico grande cavo dell’ordine del metro di diametro, che devono sostenere sforzi di migliaia di tonnellate e che collegano la campata al pilone. “La scelta di Morandi fu di posizionarne pochi e concentrati, ma erano gli anni sessanta. Lui era convinto fosse la soluzione giusta, nonostante l’evidente iperconcentrazione di sforzo agli ancoraggi”.

Quindi cosa è successo? “Molto plausibilmente il crollo è avvenuto a livello della pila centrale per instabilità degli elementi compressi. La mia opinione è che ci sia stato negli anni un degrado di materiale a causa di azioni fisiche (fatica, vento, terremoti) e di agenti chimici, quali solfati e cloruri che insieme alla carbonatazione riducono drasticamente lo strato di calcestruzzo più esterno (copriferro). In tal modo le barre di armatura vengono esposte agli agenti atmosferici che ne causano la corrosione.”

Ponti

C’è da preoccuparsi allora, può succedere ancora ? “Di strutture deteriorate, purtroppo, se ne vedono ovunque, se ne vedono tantissime in tutt’Italia. Vediamo armature metalliche a nudo. Com’è possibile che non si effettuino sistematiche ed evidenti attività di monitoraggio e di manutenzione? Questo non può essere tollerato in nessun caso.” Quale altro motivo, secondo lei può avere determinato il crollo ? “Le strutture quando sono sottoposte a trazioni e compressioni cicliche, a flessioni in un verso e in quello contrario, si dice che sono soggette a cicli di fatica. Se la sollecitazione a fatica aumenta a causa del traffico sempre crescente, la resistenza dei materiali diminuisce anche drasticamente, sia per il calcestruzzo che per l’acciaio. Quindi questi elementi sono sottoposti anche a milioni di cicli di fatica, con possibile raggiungimento della resistenza a rottura del materiale e successivo collasso strutturale”.

Se non muore qualcuno

Può sembrare una considerazione un po’ facilona ma in questo Paese siamo abituati che finché non c’è un evento drammatico le cose non cambiano: “La storia ci insegna che è sempre così, serve un evento di enorme tragicità ed impatto mediatico per smuovere l’attenzione ed affrontare il problema. Non deve essere così”.

Scienza e politica

Scienza e politica non sono mai state così distanti, come in questo momento storico: “La mia è una indagine puramente tecnica. La politica dovrebbe servirsi di persone esperte ma fuori da qualsiasi gioco. Non persone che devono proteggere interessi personali o di gruppi o fazioni. Bisogna rimanere ancorati ai principi e alla sperimentazione scientifica, e quindi Università e Centri di Ricerca devono essere coinvolti in questo tipo di azione, di progettazione, monitoraggio e manutenzione. Le competenze vanno individuate esclusivamente in queste istituzioni”. Poi però si potrebbe porre la questione sui docenti da scegliere: “La competenza a quel punto è evidentemente del Rettore o del Direttore del Centro di Ricerca”.