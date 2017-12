Ingegneria diventa a numero chiuso, sbarramento a 1200 posti dal 2018-2019

Ingegneria Informatica, Elettronica, Biomedica e dell'Informazione diventano a numero chiuso a partire dal 2018-2019. Come riportano i quotidiani locali, la proposta era già stata presentata qualche anno fa. Visti i numeri di matricole in costante crescita, la delibera è arrivata al Senato Accademico, che l'ha approvata lunedì. Il numero di matricole è passato da 700 (nel 2015/16) a 1200 (quest'anno), mettendo a dura prova le risorse dell'ateneo sia in termini di docenti che di aule. Considerando l'andamento, è plausibile che le richieste per il prossimo anno potrebbero aggirarsi intorno alle 1500. Di qui la decisione di mettere un tetto. Il numero complessivo era stato fissato a 1000 e, poi, innalzato a 1200 grazie ai rappresentanti degli studenti.

I POSTI DISPONIBILI.

Quattrocento posti saranno per Ingegneria Biomedica (492 le matricole iscritte nel 2017); 255 per Ingegneria dell'Informazione (erano state 305 le immatricolazioni a settembre); Ingegneria Elettronica avrà 90 posti liberi (contro i 115 studenti entrati alcuni mesi fa) e altri 255 saranno quelli messi a disposizione per seguire il corso di Ingegneria Informatica: a settembre si erano immatricolati 304 studenti.