Iniziati i lavori in Via san Marco all’altezza della rotatoria con Via Einaudi

Pproseguiranno fino a venerdì 14 settembre i lavori nella parte terminale di Via san Marco all’altezza della rotatoria con Via Einaudi.

Secondo lotto

Si tratta di un intervento compreso nei lavori del secondo Lotto della variante di via Friburgo Più nel dettaglio l’intervento rimodula il numero e la larghezza delle corsie in modo da avere due corsie di marcia in ingresso alla rotatoria e una corsia in uscita. Verrà invece mantenuta la corsia preferenziale esistente per l'immissione di via Einaudi su via San Marco. I lavori si svolgeranno occupando una delle due corsie in uscita dalla rotatoria per consentire ai mezzi d'opera la demolizione dell'aiuola spartitraffico.

Micalizzi

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizza sottolinea: «Questi lavori ci consentono di rendere più fluida la circolazione dell'Asse Via Venezia/Via San Marco e saranno funzionali al cantiere in corso di fronte al Centro Commerciale Giotto. Stiamo mettendo in campo tutti gli accorgimenti e le modifiche necessarie ad agevolare le migliaia di persone che quotidianamente transitano lungo tale nodo viario».