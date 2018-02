A causa del traffico il rumore in città supera i limiti di legge: l'appello di Legambiente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Non ci sono solo Pm10, Pm2,5, benzo(a)pirene, ozono e biossido di azoto a inquinare Padova oltre i limiti di legge. Anche l’inquinamento acustico supera in gran parte della città i limiti di legge stabiliti per proteggere la salute.

'La causa principale - dichiara Lucio Passi, responsabile delle politiche antinquinamento di Legambiente Padova - è sempre la stessa: il traffico'. Recentemente il Comune, con la delibera del 30 gennaio, ha approvato l’ultima relazione sullo stato acustico della città, realizzata insieme ad Arpav. Le conclusioni non lasciano margini a dubbi. Questa relazione è prevista obbligatoriamente dalla legge 447/95 e successive modifiche, che impone ai comuni di redigere la classificazione acustica del loro territorio (Padova l’ha fatto nel 1999, aggiornandola nel 2012) e poi, periodicamente, di realizzare una relazione sullo stato acustico urbano. Nella classificazione acustica gran parte della nostra città, l’84%, è inserita nelle classi acustiche III e IV: praticamente tutto il comune eccettuata la zona industriale e poco altro. Nelle classe III pari al 35,34% di Padova, rientrano le aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione. Qui il livello massimo di rumore ammesso per legge (livello di attenzione) è di 60 decibel di giorno e di 50 la notte. Nella classe IV, pari al 48,76% della città, rientrano zone interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e artigianali ed anche in prossimità di strade di comunicazione. Qui il livello massimo di rumorosità ammesso è di 65 decibel di giorno e 55 di notte. Se però si fa riferimento ai valori di qualità (valori per cui la normativa considera il rumore non dannoso), i livelli sono ancora più bassi: in classe III 57 decibel di giorno e 47 la notte. In classe IV 62 decibel di giorno e 52 la notte.

La relazione acustica del Comune fornisce i risultati degli ultimi monitoraggi realizzati di giorno in 23 strade. Ebbene, anche considerando il valore più alto, ossia 65 decibel, su 23 vie monitorate ben 20 superano il limite di legge. 'Che fare?' si chiede Passi: 'É la stessa relazione del Comune che indica la risposta a pagina 8: bisogna limitare il traffico, quindi gli stessi interventi strutturali che da tempo richiede Legambiente per contrastare lo smog limiterebbero anche il rumore. Serve ridisegnare strade, piazze e spazi pubblici aumentando il verde, diffondendo in città le aree a 30 chilometri orari e a ciclabilità diffusa. Bisogna istituire la bicipolitana che riserva le strade alle bici e ridare priorità alla mobilità pubblica aumentando la frequenza delle corse dei bus e disegnando nuove corsie preferenziali'.

'Non va assolutamente sottovalutato l’inquinamento custico - conclude Passi -. La scienza medica ha ormai accertato che i fenomeni rumorosi non limitano gli effetti nocivi all’apparato uditivo (ipoacusia ambientale), ma contribuiscono ad indurre disturbi vascolari, respiratori e digestivi, oltre a quelli neuropsicologici e psicosociali'".