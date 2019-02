L'acqua si colora di rosso in un canale della Bassa: individuati i responsabili

Tutto è partito dalla segnalazione di un abitante della zona. Il cui senso civico ha consentito di arginare il problema: individuati i responsabili dell'inquinamento di un corso d'acqua della Bassa Padovana.

I fatti

Succede a Gorgo, frazione di Cartura: in seguito alla chiamata di un cittadino, una squadra di tecnici Arpav ha svolto dal 13 al 20 febbraio una serie di controlli per individuare l'origine di un inquinamento di natura organica che tingeva di rosso un corso d'acqua della zona. E hanno dato i loro frutti: i responsabili, infatti, sono stati scoperti (ancora in corso ulteriori accertamenti) e sono state immediatamente imposte le misure per il risanamento del corso d'acqua.