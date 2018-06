A Monselice sempre alta la preoccupazione le diossine: una ditta privata farà i rilevamenti

Dopo le analisi fatte sia su polli ruspanti, sia sui terreni, dove sono state rilevate presenze di diossine PCB e altri inquinanti come il benzene, è stata attivata una nuova campagna di rilevamenti da parte di Arpav e comune. Riguarderà le zone con più elevate concentrazioni di queste minacce.

Preoccupazione

Molti cittadini si chiedono come sia davvero la situazione nella zona di Monselice. Soprattutto chi ha l’orto o possiede animali da cortile ha palesato l’esigenza di avere un quadro più preciso della situazione. Spiega l'ambientalista Francesco Miazzi, del comintato Cambiamo Aria: "Molti cittadini hanno contattato una società certificata, per far sì che si facessero prelievi sui terreni e per fornire analisi certificate. Analisi che riguardano non solo metalli pesanti ma anche la presenza di diossine. Sono test che costano e non tutti se li possono permettere, ma sono già una decina le persone che si sono dichiarate disponibili a partecipare a questi campionamenti", ha aggiunto Miazzi.

Mappa ricaduta fumi

“Stiamo sollecitando - ha spiegato anccora - ormai da mesi anche la Ulss. Questo affinché fornisca una sorta di vademecum su come comportarsi con i prodotti dell’orto, degli alberi da frutto o dagli animali di cortile”, ci spiega l’ambientalista Francesco Miazzi. “Capire quali comportamenti sono da tenere in via precauzionale, avere una mappa della dei ricaduta fumi dell’impianto industriale, sono gli aspetti più immediati di questo tipo di iniziativa. Nell’arco dei mesi estivi contiamo di avere una risposta per le informazioni che questi abitanti dovrebbero avere già dagli enti preposti, che invece tergiversano senza una spiegazione”, ha concluso l'ambientalista.