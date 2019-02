Scende l'inquinamento grazie al vento: aria pulita, torna il "Semaforo verde" per le auto

Buone notizie sul fronte inquinamento dell'aria. Il bollettino Arpav emesso nella giornata di lunedì fa notare come le condizioni siano decisamente migliorate grazie al vento soffiato per tutto il fine settimana tanto che ad esempio la centralina dell'Arcella era sotto al 50 Pm10 per metro cubo nelle giornate di sabato e domenica.

Il traffico veicolare

Si attende quindi a breve l'ufficialità da parte del comune di Padova che torna il semaforo verde per la circolazione delle automobili.

✅ Livello verde

É vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre al 31 marzo, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).