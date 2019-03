Traffico: smog e inquinamento alle stelle, torna il "Semaforo Arancione" per le auto

É durata ben poco la tregua dal Pm10 che come rileva l'Arpav è salito di nuovo a livelli di guardia. Tornano quindi da martedì 5 marzo le limitazioni alla circolazione nel territorio del comune di Padova dove scatta il "Semaforo Arancione" che obbligherà i possessori delle auto non in regola a non utilizzare i mezzi nella fascia oraria 8.30-18.30. I divieti dureranno almeno fino a venerdì: giovedì uscirà il nuovo bollettino e di conseguenza il Comune deciderà quale linea adottare. A questo link il vademecum sui divieti.

Livello Arancione

🔶 Livello arancio

Allerta 1 (dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di Pm10)

É vietata la circolazione di:

veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, veicoli privati alimentati a diesel Euro 4,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 18.30. Inoltre è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli.