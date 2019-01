La città più inquinata, e per più giorni all'anno: Padova “pecora nera” del PM10

Un triste, tristissimo primato: Padova è la “pecora nera” del Veneto per quanto riguarda l'inquinamento. E la famigerata sigla che racchiude tutto è sempre quella: PM10.

“2018 meglio del 2017”

Il tutto nonostante il 2018 si sia dimostrato “un anno migliore rispetto ai precedenti” in quanto “nella prima parte dell'anno e durante i mesi di ottobre e novembre si sono registrati numerosi periodi di instabilità atmosferica, con frequenti episodi di pulizia dell'atmosfera che hanno contribuito al decremento del numero complessivo dei superamenti del valore limite giornaliero rispetto all'anno precedente”: a sostenerlo è l'Arpav, che ha diffuso le statistiche annuali relative all'inquinamento da PM10 e che si basano sui dati delle 28 centraline automatiche presenti nella rete veneta.

Il triste “record” padovano

E in testa alla classifica, purtroppo, c'è la centralina di Granze: non solo condivide (con quella di via Tagliamento a Venezia) il poco invidiabile primato di 63 giorni oltre il limite consentito, ma si piazza al primo posto solitario per concentrazione media annuale “grazie” ai 37 µg/m3 di PM10. L'ulteriore problema è dato dal fatto che in quest'ultima graduatoria il podio è completato da altre due centraline di Padova città, entrambe a quota 35 µg/m3: si tratta di quelle dell'Arcella e di viale Internato Ignoto, con quest'ultima terza anche nella prima classifica (61 giorni oltre il limite consentito).

I dati in sintesi

Nelle tabelle seguenti sono riportati il numero totale di giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m3) e la media annuale registrati nelle centraline della rete dotate di monitor automatici.