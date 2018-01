Smog e Pm10 alle stelle, continua il blocco della circolazione: rischio multa di 163 euro

Resta rosso il semaforo per l’emergenza ambientale che è scattato martedì e che continuerà almeno fino a giovedì con il meteo che annuncia pioggia imminenti che potrebbe “pulire” l’aria e abbassare il livello di Pm10. La situazione è pesante con 12 sfondamenti accertati negli ultimi giorni che hanno imposto al comune il semaforo “rosso”, con blocco alla circolazione per circa 150mila veicoli nella provincia di Padova. Qui tutte le informazioni.

LE MULTE

Dall’inizio dell’anno sono almeno 19 i giorni in cui i pm10 hanno superato i 50 microgrammi per metro cubo d’aria, una percentuale che va oltre il 50% delle giornate. La situazione migliorerà solo con l’arrivo di una precipitazione che pulisca l’aria. Restano quindi in vigore le limitazioni alla circolazione previste dal protocollo. Non possono circolare dalla mattina fino alle 18 i mezzi a benzina euro 0, euro 1, i diesel euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3. Le limitazioni al traffico riguardano tutto il comune di Padova a eccezione delle tangenziali. Martedì la polizia locale ha scelto di prevenire più che reprimere, informando le persone delle situazione e comminando dieci multe su 250 veicoli fermati. Chi sgarra rischia una multa di 164 euro con la sospensione della patente in caso di reiterazione nel biennio.

IL DOMANI

Dal prossimo mese di ottobre 2018, secondo quanto previsto dall’accordo tra le Regioni del nord Italia, le misure di contenimento dell’inquinamento saranno ulteriormente inasprite rispetto alle attuali:”L’attenzione è alta a tutti i livelli, per combattere l’inquinamento non bastano interventi locali – conclude – E proprio martedì il Ministro all'Ambiente è convocato, assieme ai Ministri di altri otto Paesi, dal Commissario Ue all’Ambiente Karmenu Vella, per affrontare il tema dell’inquinamento atmosferico e confrontarsi sulle misure strutturali adottate, prima che le procedure di infrazione passino alla Corte di Giustizia Europea.