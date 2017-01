Insegnante denuncia barista: derubato dopo aver trascorso con lui la notte in un albergo

Derubato dal partner occasionale con cui aveva condiviso una notte di intimità in un albergo di Padova. Ne è convinta la vittima, un insegnante sulla quarantina di Galliera Veneta, che lavora in città, che ha trascorso la notte del 6 gennaio scorso con un barista 27enne del capoluogo, conosciuto nel locale in cui quest'ultimo lavora.

SPARITI I SOLDI DAL PORTAFOGLI. Come riportato dal Mattino di Padova, dopo il pernottamento e la prima colazione in hotel, una volta salutatisi, salito nella sua auto, il docente non ha più trovato i 300 euro prelevati qualche ora prima e custoditi nel portafogli che aveva lasciato come d'abitudine sotto al tappetino del lato guidatore.

LA DENUNCIA IN CASERMA. Da allora il barista si è reso irreperibile e il 40enne si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia per il furto aggravato subìto, sostenendo che nessun altro poteva sapere dove tenesse il portafogli e tanto più riuscire ad aprire l'auto senza forzarla, quindi impossessandosi delle chiavi magari proprio mentre l'insegnante stava dormendo per poi rimetterle al loro posto nella stanza l'indomani.