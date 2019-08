Insegnante di 46 anni alza il gomito e viene denunciata per guida in stato di ebrezza

Serata alcolica per un'insegnante di scuola di 46 anni che risiede nella cintura urbana. La donna è stata denunciata dalla polizia stradale dopo essere stata scoperta alla guida della propria autovettura con un tasso di alcol nel sangue ben oltre il consentito.

I controlli

La docente verso le 23.15 è stata fermata da una pattuglia in zona Padova Ovest e sottoposta al controllo alcometrico che ha dato esito postivo: 1.05 gr/lt nel sangue, due volte oltre il consentito. Per lei è scattato il ritiro immediato della patente.

Spinelli

Durante lo stesso servizio un ventiseienne residente a Venezia è stato denunciato per detenzione di marijuana. Il giovane, verso le 20 di giovedì, è stato fermato a Mestrino. Gli agenti hanno scoperto che aveva con sè uno spinello. Il ragazzo ha ammesso di aver fumato poco prima dell'erba. Accompagnato in ospedale a Padova e sottoposto ai prelievi del caso è stato appurato che aveva effettivamente fumato uno spinello. Anche per lui è scattato il ritiro della patente.