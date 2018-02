Inseguimento nella notte, ragazzi bloccati a bordo di un'auto rubata: preparavano un furto

Inseguimento per le strade del quartiere Sacra Famiglia, con due giovani a bordo di un veicolo rubato. Probabilmente stavano preparando un colpo.

L'avvistamento.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 2.45, un poliziotto che aveva appena terminato il servizio ha notato un'automobile sospetta in via Siracusa, nel quartiere Sacra Famiglia. Grazie all'ausilio dei colleghi è stata controllata la targa del mezzo, una Mercedes Classe A risultata rubata a Padova lo scorso 6 febbraio.

La dinamica.

Dopo un inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il veicolo in via Sette Martiri. Uno dei passeggeri è riuscito a fuggire, mentre a bordo sono stati sorpresi due ragazzi romeni, un diciannovenne e un minorenne, entrambi regolarmente residenti in Italia. All'interno dell'auto sono anche stati rinvenuti una tanica e un tubo di plastica, che i malviventi volevano utilizzare per rubare del carburante. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione e l'autista ha anche rimediato una denuncia per guida senza patente. Disperate le famiglie dei due ragazzi, che condannano il gesto.