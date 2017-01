Vedono i carabinieri e scappano senza motivo: inseguimento in auto e collutazione in Arcella

Vedono i carabinieri e scappano senza apparente motivo. Nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2, un 47enne e un 34enne di Campodarsego sono stati denunciati a seguito di un inseguimento in auto e una collutazione con gli uomini dell'Arma in zona Arcella.

INSEGUIMENTO. I due uomini non avevano precedenti e non avevano bevuto, eppure sono scappati in auto per sfuggire ai controlli dei carabinieri.

COLLUTAZIONE. Dopo l'inseguimento, i due fuggitivi si sono scagliati contro gli uomini dell'Arma e uno dei due si è procurato un'escoriazione ad un ginocchio con tre giorni di prognosi, mentre due carabinieri se la sono cavata con qualche livido e graffio. Sono stati denunciati.