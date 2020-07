Vede la polizia fare cenno di fermarsi e accelera: in auto nascondeva dell'eroina

Alla vista della polizia ha spento i fari e ha dato gas. Ma non è andato molto lontano: la polizia è riuscita a fermarlo.

L’inseguimento

Nella serata di lunedì 20 luglio le Volanti stavano effettuando un controllo in piazza Mazzini quando si è avvicinata una Ford Fiesta. Gli agenti hanno fatto segno di fermarsi ma il conducente aveva tutt’altre intenzioni: ha spento i fari e premuto l’acceleratore. È partito l’inseguimento, terminato poco dopo sul cavalcavia Borgomagno. Il conducente è un 35 di Monselice e nascosti vicino al sedile aveva 0,18 grammi di eroina, oltre a una sega circolare con un lungo manico di cui non ha dato spiegazione. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, multato e segnalato in Prefettura come assuntore: la patente gli è stata ritirata.