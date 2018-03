Far West a Noventa: auto si schianta dopo un inseguimento con le forze dell'ordine

Inseguimento martedì pomeriggio da via Turazza fino al Villaggio Sant'Antonio di Noventa Padovana tra alcune macchine della polizia locale e un malvivente.

L'inseguimento

Attorno alle 16 una Golf grigia si è schiantata sulla recinzione di un edificio, dopo essere stata inseguita da un agente fuori servizio della Locale. L'incidente è avvenuto in via Cappello, all'altezza del Villaggio Sant'Antonio e dell'uscita dell'asilo nido Bim Bum Bam, a quell'ora frequentatissimo. Alla scena hanno assistito diverse persone terrorizzate. Tutto ha avuto inizio in via Turazza: l'uomo non si è fermato all'alt dell'agente dopo una manovra azzardata, gli ha mostrato un coltello ed è scappato per la zona industriale. Inseguito ha imboccato la strada che porta fino a Noventa. Una volta uscito di strada è riuscito a scappare tra le case. L'auto è risultata rubata nel pomeriggio a Vigonovo.

La testimonianza

Come riporta un testimone, durante un inseguimento una Volkswagen in curva è uscita di strada terminando la propria corsa sulla recinzione della struttura che ospita persone con disabilità. La parte anteriore del veicolo è andata in mille pezzi e alcuni dei quali avrebbero raggiunto i passanti e un disabile, senza fortunatamente ferire nessuno. Dal veicolo incidentato