"Insieme per la sicurezza", è partito il percorso formativo della Polizia nelle scuole

E' partito mercoledì mattina il percorso formativo “Insieme per la Sicurezza” che vedrà coinvolti una quindicina di agenti della Polizia di Stato (della Questura e della Polizia Stradale di Padova), ed alcuni tecnici. L’attività è di intesa tra Polizia di Stato, Università degli Studi di Padova e Scuola Edile - CPT Padova. Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di fornire le basi per segnalare adeguatamente eventuali anomalie a strutture, infrastrutture e strade al fine di garantire sempre un’adeguata sicurezza in itinere.

Il ciclo di lezioni

Il percorso prevede alcuni aspetti tecnici che saranno seguiti dalle professoresse Francesca Da Porto, Prorettore della stessa Università Patavina, e Maria Rosa Valluzzi sempre del medesimo Ateneo e dal I Dirigente dr Gianfranco Martorano, Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Padova. L'attività prevede 18 ore formative complessive con altre ancora in cantiere. Le sono iniziate mercoledì mattina alle ore 08.30 presso la Scuola Edile - CPT di Padova con il saluto del Questore di Padova e della Presidente della Scuola Edile Dott.ssa Silvana Mason.