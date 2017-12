Cenano in pizzeria e se ne vanno senza pagare: coppia intercettata e denunciata

Sabato sera sono entrati alla pizzeria "Al Camin" di via Cavallotti, a Padova per cenare. Al termine della cena, invece di presentarsi alla cassa per pagare il conto di 35 euro si sono dileguati.

DENUNCIATI.

Il titolare del locale ha quindi chiesto l'intervento della polizia che è riuscita a rintracciare i due: un 45enne di Monselice e una 62enne padovana, già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.