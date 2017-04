Si avvicina ai carabinieri e si mette ad insultarli

Si è avvicinato ai carabinieri, impegnati nell'identificazione di un uomo, e ha iniziato ad insultarli, senza alcuna ragione.

INSULTA I CARABINIERI. È accaduto lunedì pomeriggio, in via Ansuino da Forlì a Padova. I militari stavano procedendo all'identificazione di una persona, quando si sono sentiti rivolgere improperi da un'altra, lì di passaggio. Nei guai è finito L.L., 40enne, nato in India ma residente a Padova e cittadino italiano. Gli uomini dell'Arma lo hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.