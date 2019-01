Insulto razzista durante una partita del Cittadella: la società granata "Daspa" il tifoso

Sabato scorso durante il match della Primavera tra Cittadella e Carpi un tifoso granata aveva lanciato un epiteto razzista contro un giocatore della squadra avversaria. Un gesto che non è sfuggito ai dirigenti del Cittadella che l’avevano subito identificato.

Auto Daspo

Per questo episodio la compagine dell'Alta Padovana ha ricevuto anche una multa da 1000 euro. La società ha quindi deciso di vietare l’ingresso allo stadio nelle gara dell’As Cittadella, scegliendo una sorta di Daspo o di multa, per questo supporter, in applicazione di quanto previsto dal sistema di gradimento in vigore. L’uomo non potrà più entrare al Tombolato almeno per un anno. Sul fatto indagano anche le forze dell’ordine.